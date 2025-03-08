Хоккеисты «Гомеля» с победы стартовали в четвертьфинальной серии Кубка Президента

Следующий поединок «полесского дерби» состоится 10 марта также в Гомеле. Ранее сегодня «Юность» повела в серии против оршанского «Локомотива», выиграв дебютный матч в овертайме (5:4). Завтра борьбу за Кубок Президента начнут еще четыре команды. В 13:00 стартует первая встреча в четвертьфинальном противостоянии «Витебска» и «Бреста», спустя полчаса на лед в Гродно выйдут хоккеисты «Немана» и «Динамо-Молодечно».