Хоккеисты «Гомеля» с победы стартовали в четвертьфинальной серии Кубка Президента

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» с победы стартовали в первом раунде плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале Кубка Президента «рысям» противостоит действующий чемпион Беларуси «Металлург», первая игра серии до четырех побед состоялась в Гомеле. Жлобинчане выиграли стартовую треть с минимальным перевесом благодаря голу Артема Лукьянова, но в конце второго периода хозяева сравняли цифры усилиями Никиты Сироткина.
В третьем игровом отрезке соперники обменялись голами, на шайбу форварда «волков» Михаила Стефановича ответил гомельчанин Максим Кунишников. Основное время закончилось вничью, не выявил лучшего и первый овертайм, и только во второй дополнительной 20-минутке «рыси» вырвали победу со счетом 3:2 — героем в составе хозяев стал Нассер Субхи.
Следующий поединок «полесского дерби» состоится 10 марта также в Гомеле. Ранее сегодня «Юность» повела в серии против оршанского «Локомотива», выиграв дебютный матч в овертайме (5:4). Завтра борьбу за Кубок Президента начнут еще четыре команды. В 13:00 стартует первая встреча в четвертьфинальном противостоянии «Витебска» и «Бреста», спустя полчаса на лед в Гродно выйдут хоккеисты «Немана» и «Динамо-Молодечно».