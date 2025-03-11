НХЛ отстранила Экблада на 20 матчей из-за провала допинг-теста. Защитник «Флориды» признал, что совершил ошибку

Я подвел своих партнеров, организацию «Пантерс» и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею об этом. Я беру на себя ответственность за свою ошибку и буду готов к возвращению в команду, когда закончится срок моего отстранения. Я усвоил тяжелый урок и не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться", — сообщил канадец.