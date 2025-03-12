Депутат Журова о мероприятиях в честь достижений Овечкина: «Тратить бюджетные деньги не совсем правильно. Государство к этому отношения не имеет, НХЛ — это коммерческие соревнования»

Но нужно делать это для людей, это может быть интересно. Представляю, как люди будут фотографироваться, когда останется всего одна шайба, или когда Овечкин будет играть матч, и все будут стоять в ожидании, когда на экране загорится ноль", — заявила Светлана Журова.