Дин Стюарт: «Овечкин — номер один в моем списке русских игроков. Еще Кучеров нравится. Думаю, Ови по силам побить рекорд»

"Овечкин? Думаю, он номер один в моем списке русских игроков, хотя еще нравится Кучеров.
Думаю, Ови вполне по силам побить рекорд, ведь осталось больше 15 матчей«, — сказал защитник “Витязя” Дин Стюарт.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
"Овечкин? Думаю, он номер один в моем списке русских игроков, хотя еще нравится Кучеров.
Думаю, Ови вполне по силам побить рекорд, ведь осталось больше 15 матчей«, — сказал защитник “Витязя” Дин Стюарт.