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Дин Стюарт: «Овечкин — номер один в моем списке русских игроков. Еще Кучеров нравится. Думаю, Ови по силам побить рекорд»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.

Источник: Спортс"

"Овечкин? Думаю, он номер один в моем списке русских игроков, хотя еще нравится Кучеров.

Думаю, Ови вполне по силам побить рекорд, ведь осталось больше 15 матчей«, — сказал защитник “Витязя” Дин Стюарт.