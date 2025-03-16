Кожевников об отстранении Каменева: «Фундаментальный игрок для ЦСКА, но на дистанции должны справиться. Владислав не один в заявке, и его фамилия не Овечкин»

«Для ЦСКА Каменев — фундаментальный игрок. Смотрел игру с “Динамо” (1:2 — Спортс»"), на команде его отсутствие сказалось, не хватало такого хоккеиста.
Тем не менее, на длинной дистанции ЦСКА должен справиться с этой потерей. Все-таки Каменев не один в заявке, и его фамилия не Овечкин.
Можно дать шанс молодым, попробовать какие-то варианты. Не думаю, что ЦСКА без Каменева повалится", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В допинг-пробе Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Форвард ЦСКА временно отстранен («СЭ»).