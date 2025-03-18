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Михаил Дегтярев: «Путин придумал КХЛ. Спасибо ему за идею провести матчи России с США. У нас играют хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в НХЛ, Овечкин из Putin Team идет к рекорду»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Источник: Спортс"

"Спорт должен объединять. И в России, и в Америке хорошо умеют в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в США. Александр Овечкин из команды Putin Team уверенно идет к рекорду НХЛ.

Напомню, что КХЛ придумал наш президент Владимир Владимирович Путин и большое ему спасибо от всех болельщиков за прекрасную идею провести хоккейные матчи между российскими и американскими командами", — написал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне 39-летнему хоккеисту осталось провести 15 матчей в регулярке, ближайшие — против «Детройта» (19 марта), «Филадельфии» (21 марта), «Флориды» (23 марта), «Виннипега» (26 марта), «Миннесоты» (28 марта) и «Баффало» (30 марта).

Ранее идея проведения игр с участием клубов Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги показалась привлекательной также Михаилу Сергачеву из «Юты».