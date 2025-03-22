Геннадий Зюганов: «Овечкин — “Русская ракета”, как Буре был. Даже Трамп был вынужден похлопать Александра по плечу и признать его подвиг. До рекорда осталось совсем немножко»

"Слежу внимательно за результатами Овечкина. Сейчас уже по голам у него три восьмерки. Осталось совсем немножко до рекорда.
Я его близко знаю — это могущий и крепкий хоккеист с сильным характером. Даже Трамп был вынужден похлопать Александра по плечу и признать его подвиг. Это «Русская ракета», как был Павел Буре.
Вообще все это показывает пример, что надо дружить. И показывать лучше на спортивных площадках кто умнее, сильнее. Уверен, уже в апреле Овечкин может решить эту задачу. Тогда его поздравим", — заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов.