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Геннадий Зюганов: «Овечкин — “Русская ракета”, как Буре был. Даже Трамп был вынужден похлопать Александра по плечу и признать его подвиг. До рекорда осталось совсем немножко»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

"Слежу внимательно за результатами Овечкина. Сейчас уже по голам у него три восьмерки. Осталось совсем немножко до рекорда.

Я его близко знаю — это могущий и крепкий хоккеист с сильным характером. Даже Трамп был вынужден похлопать Александра по плечу и признать его подвиг. Это «Русская ракета», как был Павел Буре.

Вообще все это показывает пример, что надо дружить. И показывать лучше на спортивных площадках кто умнее, сильнее. Уверен, уже в апреле Овечкин может решить эту задачу. Тогда его поздравим", — заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов.