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Кудашов о том, будет ли ментальная борьба ключевым фактором серии со СКА: «Не думаю. Шайбы клюшками забрасывают. Снял вратаря в конце, чтобы сравнять счет. Три минуты с копейками — нормальное время»

Клуб из Петербурга одержал победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо» (5:3, 1−2 в серии).
Источник: Спортс"

— Не все получилось. Результат поэтому такой. Сюжет и напряжение были, как и в первых двух играх.

— Почему сняли вратаря в конце матча?

— Чтобы сравнять счет. Почему так рано? Три минуты с копейками — это нормальное время.

— В первом периоде переиграли соперника и по броскам, и по содержанию. Почему не удалось забросить?

— Риторический ответ: соперник и вратарь хорошо сыграли. Я уже сказал, что не все получалось сегодня.

— Прокомментируйте одну замену в составе перед игрой…

— Так посчитали нужным, что нужно свежую кровь внести.

— В третьем периоде перевернули игру благодаря перестановкам?

— Более активно стали играть и нацеленно на ворота. Не перестановки сработали.

— Сегодня равная картина со вбрасываниями по сравнению с первыми двумя матчами. Почему так произошло?

— Провели работу. Поправили тактические моменты.

— Подстраивались под то, что у СКА Никишин вернулся на лед?

— Тактические схемы не менялись. Поменялись исполнители. Эти тонкости не все игроки учли. Маленькие нюансы.

— В плей-офф работает штука такая, как выездная модель и домашняя?

— Не думаю. Счет влияет на поле. Соперники другу друга хорошо знают.

— После регулярки вы сказали, что просили команду использовать энергию дворца…

— Тогда песня играла «Погоня». Я на это обращал внимания. А так не слышал сегодня. Но музыка тут всегда хорошо подобрана.

— В этой серии много стыков и эмоций. Можно ли сказать, что ключевой фактор будет ментальная борьба?

— Не думаю. Шайбы все равно клюшками забрасывают.

— Чего не хватило после того, как вы сравняли счет?

— Четвертый гол он был совсем плохой. Ошибка на ошибке.

— В чем сложность большинства СКА?

— У СКА подбор исполнителей диктует массу разных вариантов. Там потенциально много розыгрышей. Сегодня вот так, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.