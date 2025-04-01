Кудашов о том, будет ли ментальная борьба ключевым фактором серии со СКА: «Не думаю. Шайбы клюшками забрасывают. Снял вратаря в конце, чтобы сравнять счет. Три минуты с копейками — нормальное время»

— Не все получилось. Результат поэтому такой. Сюжет и напряжение были, как и в первых двух играх.
— Почему сняли вратаря в конце матча?
— Чтобы сравнять счет. Почему так рано? Три минуты с копейками — это нормальное время.
— В первом периоде переиграли соперника и по броскам, и по содержанию. Почему не удалось забросить?
— Риторический ответ: соперник и вратарь хорошо сыграли. Я уже сказал, что не все получалось сегодня.
— Прокомментируйте одну замену в составе перед игрой…
— Так посчитали нужным, что нужно свежую кровь внести.
— В третьем периоде перевернули игру благодаря перестановкам?
— Более активно стали играть и нацеленно на ворота. Не перестановки сработали.
— Сегодня равная картина со вбрасываниями по сравнению с первыми двумя матчами. Почему так произошло?
— Провели работу. Поправили тактические моменты.
— Подстраивались под то, что у СКА Никишин вернулся на лед?
— Тактические схемы не менялись. Поменялись исполнители. Эти тонкости не все игроки учли. Маленькие нюансы.
— В плей-офф работает штука такая, как выездная модель и домашняя?
— Не думаю. Счет влияет на поле. Соперники другу друга хорошо знают.
— После регулярки вы сказали, что просили команду использовать энергию дворца…
— Тогда песня играла «Погоня». Я на это обращал внимания. А так не слышал сегодня. Но музыка тут всегда хорошо подобрана.
— В этой серии много стыков и эмоций. Можно ли сказать, что ключевой фактор будет ментальная борьба?
— Не думаю. Шайбы все равно клюшками забрасывают.
— Чего не хватило после того, как вы сравняли счет?
— Четвертый гол он был совсем плохой. Ошибка на ошибке.
— В чем сложность большинства СКА?
— У СКА подбор исполнителей диктует массу разных вариантов. Там потенциально много розыгрышей. Сегодня вот так, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.