Пастрняк об Овечкине: «Мотивирует, что он забивает уже два десятилетия, каждый год находя способы. Он особенный снайпер и скоро побьет рекорд»

Сегодня ночью «Вашингтон» сыграет с «Бостоном».
"Все знают, как трудно забивать в этой лиге, а он делает это два десятилетия, каждый год находя способы. Стало гораздо меньше голов после броска в касание — соперники отбирают эту возможность, а он находит другие. Это впечатляет.
Мотивирует то, что он продолжает забрасывать. Определенно, он особенный снайпер. Скоро он побьет рекорд.
Мне всегда нравилась его физическая сила. Очевидно, что он большой, крепкий парень. Когда в команде есть такая звезда, как он, это очень помогает.
Это то, что меня восхищает, помимо всех его голов«, — сказал форвард “Бостона” Давид Пастрняк.
Кузнецов об Овечкине: «У него есть чутье — как открыться, где ускориться или остановиться. Все великие играют не по шайбе — стараются предположить, где она будет».