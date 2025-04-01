Овечкин забросил 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить 5 голов, чтобы опередить по этому показателю Уэйна Гретцки (894 шайбы).
"У нас отличные взаимоотношения с местными хоккеистами. Нет какого-то презрения, недосказанности, что мы их места забираем. Скорее, они нас чуть ли не боготворят, любят нас. С обеих сторон отношения хорошие.
Местные, конечно, знают о русском хоккее, любят его. Знают Овечкина, даже за его погоней за Гретцки следят.
Больше в шутку просят, чтобы познакомил их с Путиным и Овечкиным«, — сказал Антон Цибин из “Кувейт Уорриорс”.
Пастрняк об Овечкине: «Мотивирует, что он забивает уже два десятилетия, каждый год находя способы. Он особенный снайпер и скоро побьет рекорд».
Экс-игрок ВХЛ Цибин о Кувейте: «Жизнь тут подороже. В еде разница 15−20%, двушка в не самом хорошем районе — 120 тысяч рублей в месяц. Для Москвы это нормально, а для нас ощутимо».