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Цибин о хоккее в Кувейте: «Местные следят за погоней Овечкина за Гретцки. В шутку просят, чтобы я познакомил их с Александром и с Путиным»

Экс-защитник «Рубина», «Зауралья» и «Ермака» уехал в Кувейт в 2022 году. Он выступает в местном национальном чемпионате и за сборную страны.

Источник: Спортс"

Овечкин забросил 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить 5 голов, чтобы опередить по этому показателю Уэйна Гретцки (894 шайбы).

"У нас отличные взаимоотношения с местными хоккеистами. Нет какого-то презрения, недосказанности, что мы их места забираем. Скорее, они нас чуть ли не боготворят, любят нас. С обеих сторон отношения хорошие.

Местные, конечно, знают о русском хоккее, любят его. Знают Овечкина, даже за его погоней за Гретцки следят.

Больше в шутку просят, чтобы познакомил их с Путиным и Овечкиным«, — сказал Антон Цибин из “Кувейт Уорриорс”.

Пастрняк об Овечкине: «Мотивирует, что он забивает уже два десятилетия, каждый год находя способы. Он особенный снайпер и скоро побьет рекорд».

Экс-игрок ВХЛ Цибин о Кувейте: «Жизнь тут подороже. В еде разница 15−20%, двушка в не самом хорошем районе — 120 тысяч рублей в месяц. Для Москвы это нормально, а для нас ощутимо».