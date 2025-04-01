Тренер «Бостона» Сакко об Овечкине: «Когда он выходит в большинстве — это настоящий ночной кошмар. Команды разрабатывают планы, как его остановить, но он все равно забивает»

«Кэпиталс» сыграют с «Бостоном» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля, начало — в 02:00 по московскому времени.
"Работая в этой лиге уже довольно давно и курируя игру в меньшинстве в течение многих лет, я точно могу сказать: когда он играет в спецбригаде большинства — это настоящий ночной кошмар.
Меня больше всего поражает его стабильность и способность продолжать набирать очки спустя столько лет, даже когда команды разрабатывают планы, чтобы его остановить. Это многое говорит о нем как об игроке.
Он идет к невероятному рубежу, но самое впечатляющее — это его умение адаптироваться на протяжении всех этих лет. Ведь в каждой игре мы анализируем соперников, ищем способы не дать лучшим игрокам забить.
Но величайшие все равно находят способ сделать свое дело«, — сказал тренер “Бостона” Джо Сакко.