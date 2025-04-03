Плющев об Овечкине: «Рекорд Гретцки и олимпийская медаль — несопоставимы, это как сравнивать синхронное плавание с хоккеем»

"Рекорд Гретцки или олимпийская медаль? Это совершенно несопоставимые вещи, нельзя их сравнивать. Это совершенно разные вещи: разные турниры, разные шайбы. Это все равно что сравнивать синхронное плавание с хоккеем.
Не знаю насчет 1000 шайб, но у него осталось всего две шайбы для достижения результата. Это вполне выполнимая задача в ближайшее время", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Ирина Роднина: «Овечкин — сильнейший российский хоккеист. Единственный болезненный пробел — у него нет звания олимпийского чемпиона».