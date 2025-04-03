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Плющев об Овечкине: «Рекорд Гретцки и олимпийская медаль — несопоставимы, это как сравнивать синхронное плавание с хоккеем»

Овечкин — трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и множества рекордов НХЛ. На данный момент капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Рекорд Гретцки или олимпийская медаль? Это совершенно несопоставимые вещи, нельзя их сравнивать. Это совершенно разные вещи: разные турниры, разные шайбы. Это все равно что сравнивать синхронное плавание с хоккеем.

Не знаю насчет 1000 шайб, но у него осталось всего две шайбы для достижения результата. Это вполне выполнимая задача в ближайшее время", — сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Ирина Роднина: «Овечкин — сильнейший российский хоккеист. Единственный болезненный пробел — у него нет звания олимпийского чемпиона».