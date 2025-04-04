Егор Титов о погоне Овечкина за Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос. Читал и видел все сводки по этому великому событию. Для меня Саша — это Гагарин сегодня»

— Хоккейный мир внимательно следит за «Великой погоней» Александра Овечкина. А вы?
— Жду этого момента. Знакомые, которые живут в других городах и просыпаются раньше, регулярно присылают сообщения. Вчера прочитал: 2−3. То есть две шайбы до рекорда Уэйна Гретцки и три, чтобы этот рекорд побить. И стикер Овечкина прикреплен.
Ехал в такси, водитель подслушал мой разговор про Александра и спросил, когда Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ. Мне бы хотелось, чтобы это случилось в этом сезоне. Уверен, он сделает все, чтобы все россияне, вне зависимости от их клубных пристрастий, были счастливы.
— Верно, за Александра переживает вся страна.
— Это как полет Юрия Гагарина в космос. Читал и видел все сводки по этому великому событию. Поэтому для меня Овечкин — это Гагарин сегодня.
— Важно ли установить рекорд за меньшее количество матчей, чем у канадца?
— Без разницы. Никто не будет смотреть на количество матчей. Куда важнее, что Овечкин станет рекордсменом НХЛ. И чем больше Саша будет играть, а у него контракт еще и на следующий сезон, тем больше он сможет забить. Дай бог, чтобы обошлось без травм.
— Похоже, в следующем сезоне мы будем следить еще за одной гонкой — уже по общему количеству шайб в НХЛ. У Гретцки с учетом плей-офф 1016 голов, у Овечкина — 964. По силам и здесь стать лучшим?
— Да. Тем более «Вашингтон» уже вышел в плей-офф, а это уже минимум четыре игры для Овечкина. В последних матчах уже никто не смотрит на результат, все ждут, забьет ли Александр гол.
— Будете искать возможность увидеть установление рекорда в прямом эфире?
— Никто не знает, когда это случится. Я не такой ярый фанат, чтобы смотреть игры НХЛ в прямом эфире (смеется). Единственное, ради чего просыпался посреди ночи, были выборы хозяйки Олимпийских игр-2014. Мы со «Спартаком» были на сборах в Австрии. Поставил будильник, посмотрел, как Сочи объявили столицей зимних Игр, порадовался и лег спать (улыбается).
Что касается рекорда Овечкина, если этот матч не будет проходить рано утром, то обязательно посмотрю. В противном случае, всегда можно увидеть повторы гола, которые в большом количестве присылают друзья, — сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.