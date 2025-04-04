Егор Титов о погоне Овечкина за Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос. Читал и видел все сводки по этому великому событию. Для меня Саша — это Гагарин сегодня»

— Без разницы. Никто не будет смотреть на количество матчей. Куда важнее, что Овечкин станет рекордсменом НХЛ. И чем больше Саша будет играть, а у него контракт еще и на следующий сезон, тем больше он сможет забить. Дай бог, чтобы обошлось без травм.