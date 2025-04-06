Крикунов о «Динамо» Минск: «Первый в истории выход во 2-й раунд Кубка Гагарина — уже успех. Квартальнов хорошо подготовил команду, раскрыл молодежь»

Кроме того, тренерский штаб раскрыл молодых ребят. Как далеко пройдет «Динамо»? Для команды первый в истории выход во второй раунд Кубка Гагарина — уже успех. А как сложится дальше, посмотрим", — сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.