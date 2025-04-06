Крикунов о «Динамо» Минск: «Первый в истории выход во 2-й раунд Кубка Гагарина — уже успех. Квартальнов хорошо подготовил команду, раскрыл молодежь»

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла ЦСКА (6:2) в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина (4−2 в серии). Минский клуб впервые в своей истории вышел в четвертьфинал плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
"На самом деле результат не такой уж неожиданный. На протяжении всего сезона команда двигалась вперед, развивалась. Дима Квартальнов хорошо подготовил ее к концу регулярного чемпионата, хоккеисты подошли в отличной физической форме.
Кроме того, тренерский штаб раскрыл молодых ребят. Как далеко пройдет «Динамо»? Для команды первый в истории выход во второй раунд Кубка Гагарина — уже успех. А как сложится дальше, посмотрим", — сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.