Бобровский проиграл 3-й матч подряд — 19 сэйвов из 21 против «Оттавы»

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в игре с «Оттавой» (0:3) — третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 58-й минуте.
Всего в 51 матче текущего чемпионата НХЛ у россиянина 31 победа при 90,6% и коэффициенте надежности 2,44.
Сергей Бобровский проиграл 3-й матч подряд.
Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в игре с «Оттавой» (0:3) — третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 58-й минуте.
Всего в 51 матче текущего чемпионата НХЛ у россиянина 31 победа при 90,6% и коэффициенте надежности 2,44.