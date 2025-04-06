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Бобровский проиграл 3-й матч подряд — 19 сэйвов из 21 против «Оттавы»

Сергей Бобровский проиграл 3-й матч подряд.

Источник: Спортс"

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в игре с «Оттавой» (0:3) — третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 58-й минуте.

Всего в 51 матче текущего чемпионата НХЛ у россиянина 31 победа при 90,6% и коэффициенте надежности 2,44.