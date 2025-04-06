«Сент-Луис» выиграл 12 матчей подряд и обновил клубный рекорд. Команда Монтгомери не претендует на рекорд лиги — осталось всего 4 игры в регулярке

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 93 очка в 78 играх и занимает 1-е место в зоне wild card Западной конференции.
Отставание от идущих на 3-м месте в Центральном дивизионе «Эвеланш» (98 в 78) сократилось до 5 очков.
Серия из 12 побед подряд стала самой продолжительной в истории клуба. Прошлый рекорд был установлен по ходу чемпионского сезона-2018/19 (11 побед подряд в январе и феврале).
Отметим, что «Сент-Луис» не сможет претендовать на рекорд лиги по числу побед подряд в одном сезоне (17, «Питтсбург», 1992/93), так как команде осталось провести 4 матча в регулярке.