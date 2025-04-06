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Пастрняк набрал 3+2 в матче с «Каролиной» и в 5-й раз в НХЛ достиг отметки 40 шайб за сезон. Хет-трик — 19-й в регулярках лиги

Форвард Бостона был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с Харрикейнс (5:1) в его активе хет-трик и 2 результативные передачи.

На счету 28-летнего чеха стало 94 (40+54) очка в 77 играх в текущем сезоне. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с Митчем Марнером из «Торонто» и 4-е место в гонке снайперов с Тейджем Томпсоном из «Баффало».

Пастрняк достиг отметки 40 шайб в 5-й раз в карьере и в 4-м сезоне подряд.

Матч с 3+ шайбами стал для Давида 19-м в регулярках лиги. Он стал 21-м игроком в ее истории с таким же или большим количеством хет-триков.

Среди действующих игроков его опережает только Александр Овечкин («Вашингтон», 32).

«Бостон» не вышел в плей-офф впервые с 2016 года. В 2023-м клуб обновил рекорды НХЛ по очкам и победам за сезон.