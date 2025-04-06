Пастрняк набрал 3+2 в матче с «Каролиной» и в 5-й раз в НХЛ достиг отметки 40 шайб за сезон. Хет-трик — 19-й в регулярках лиги

На счету 28-летнего чеха стало 94 (40+54) очка в 77 играх в текущем сезоне. Он делит 4-е место в гонке бомбардиров с Митчем Марнером из «Торонто» и 4-е место в гонке снайперов с Тейджем Томпсоном из «Баффало».