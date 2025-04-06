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Кросби — 11-й игрок в истории НХЛ с 13 или более сезонами с 30+ шайбами. Рекорд у Овечкина (19)

Капитан «Питтсбурга» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:3).

На счету 37-летнего канадца стало 86 (30+56) очков в 75 играх в текущем сезоне при полезности «минус 19». За карьеру в рамках регулярок — 1682 (622+1060) балла в 1347 играх.

Он достиг отметки 30 шайб в 13-й раз за карьеру в лиге, став 11-м игроком в истории с таким достижением.

Столько же раз этой отметки достигали Бобби Халл, Фил Эспозито, Бретт Халл и Матс Сундин.

Чаще это удавалось Александру Овечкину («Вашингтон», 19 сезонов из 20 в лиге), Майку Гартнеру (17), Яромиру Ягру (15), Горди Хоу, Марселю Дионну и Уэйну Гретцки (по 14).