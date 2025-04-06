Кросби о том, что Овечкин повторил рекорд Гретцки: «Это уже несколько лет было вопросом времени. То, что он делает в этом сезоне — просто невероятно»

Я думаю, что любому, кто является поклонником хоккея и ценит то, что он делает, приятно следить за ним. Это [повторение рекорда] уже несколько лет было вопросом времени. То, что он делает в этом сезоне — это просто невероятно«, — сказал капитан “Питтсбурга”.