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Кросби о том, что Овечкин повторил рекорд Гретцки: «Это уже несколько лет было вопросом времени. То, что он делает в этом сезоне — просто невероятно»

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче с Чикаго (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Источник: Спортс"

"Это был эмоциональный момент. Особенно когда в последние пару минут он продолжал идти вперед, пытаясь забить еще один гол. Я думал, что он успеет это сделать.

Я думаю, что любому, кто является поклонником хоккея и ценит то, что он делает, приятно следить за ним. Это [повторение рекорда] уже несколько лет было вопросом времени. То, что он делает в этом сезоне — это просто невероятно«, — сказал капитан “Питтсбурга”.

Нынешний сезон является для Кросби и Овечкина 20-м в НХЛ. На счету 39-летнего россиянина 41 шайба в 60 играх.

Исторический гол Овечкина — в иностранных СМИ: писали даже в Нидерландах и Австрии, все ждут 895-го.