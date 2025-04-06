Вратарь «Чикаго» Найт об Овечкине: «Я поздравил его и все такое. Он сказал: “Спасибо, брат”. А я ему: “Спасибо, что не забил мне в конце”

В конце игры Овечкин мог забросить третью шайбу, но не реализовал выход один на один.
«Конечно, я поздравил его и все такое. Он сказал: “Спасибо, брат”. А я ему: “Спасибо, что не забил мне в конце”. У него потрясающий бросок, и он находит свободное пространство, чтобы открыться.
Я был слишком мал и не видел, как играл Гретцки, но в современной НХЛ есть ребята, о которых вы будете вспоминать и рассказывать своим детям в будущем.
Это приятно видеть, и это здорово для спорта«, — сказал вратарь “Чикаго” Спенсер Найт в интервью Chicago Sun-Times.
«894. Великий». Малкин поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки по голам в НХЛ, выложив совместное фото с драфта-2004.
Овечкин о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота: «Я сразу сказал тренеру, что не хочу. На скамейке все спрашивали об этом».