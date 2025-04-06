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Анастасия Волочкова: «Овечкин — гордость России в мире спорта, я его очень люблю и уважаю. Тяжело оценить, является ли он спортсменом номер 1 в мире»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Источник: Спортс"

"Александр Овечкин — это гордость России в мире спорта. Я всегда восхищаюсь любыми рекордами и достижениями талантливых людей.

Мне тяжело оценить, является ли Овечкин спортсменом номер 1 в мире, но я его очень люблю и уважаю", — сказала российская балерина Анастасия Волочкова.

Вратарь «Чикаго» Найт об Овечкине: «Я поздравил его и все такое. Он сказал: “Спасибо, брат”. А я ему: “Спасибо, что не забил мне в конце”.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.