Анастасия Волочкова: «Овечкин — гордость России в мире спорта, я его очень люблю и уважаю. Тяжело оценить, является ли он спортсменом номер 1 в мире»

"Александр Овечкин — это гордость России в мире спорта. Я всегда восхищаюсь любыми рекордами и достижениями талантливых людей.
Мне тяжело оценить, является ли Овечкин спортсменом номер 1 в мире, но я его очень люблю и уважаю", — сказала российская балерина Анастасия Волочкова.
Вратарь «Чикаго» Найт об Овечкине: «Я поздравил его и все такое. Он сказал: “Спасибо, брат”. А я ему: “Спасибо, что не забил мне в конце”.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.