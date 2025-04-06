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Губерниев об Овечкине и Гретцки: «Мировое событие для спорта. Такие рекорды принадлежат всему человечеству и показывают, что спорт объединяет людей»

Капитан Вашингтона сделал дубль в матче с Чикаго (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Источник: Спортс"

"Это мировое событие для спорта. Саша великий, а наблюдал за ним еще один великий — Гретцки. Такие рекорды принадлежат всему человечеству и показывают, что спорт объединяет людей.

Гретцки, кстати, прекрасно отреагировал, показал широту своей души. Недаром он упомянул дедушку, который был бы рад, что рекорд побил россиянин. Спорт сближает!

Плюс наших журналистов все-таки допустили на матч. Насколько понимаю, Овечкин тут помог", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.