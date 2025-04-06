Губерниев об Овечкине и Гретцки: «Мировое событие для спорта. Такие рекорды принадлежат всему человечеству и показывают, что спорт объединяет людей»

"Это мировое событие для спорта. Саша великий, а наблюдал за ним еще один великий — Гретцки. Такие рекорды принадлежат всему человечеству и показывают, что спорт объединяет людей.
Гретцки, кстати, прекрасно отреагировал, показал широту своей души. Недаром он упомянул дедушку, который был бы рад, что рекорд побил россиянин. Спорт сближает!
Плюс наших журналистов все-таки допустили на матч. Насколько понимаю, Овечкин тут помог", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.