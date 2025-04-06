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Журова об идее назвать в честь Овечкина сквер в Москве: «Не люблю, когда при жизни называют улицы в честь человека. Нужно спросить самого Александра и мнение горожан»

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратился к Сергею Собянину с предложением назвать один из московских скверов и стадион в честь Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

— Как вы оцените идею назвать именем Овечкина сквер и стадион в Москве?

— Я не поддерживаю такие идеи. Не люблю, когда при жизни в честь человека называют улицы и так далее. Особенно если это известные, популярные места в городе.

В первую очередь нужно спросить самого Овечкина, хочет ли он этого, и мнение горожан, которые живут в этом районе. Москвичи, думаю, поддержат идею с названием сквера и стадиона в честь Овечкина.

Не знаю, как Саша, я бы не хотела, чтобы моим именем назвали улицу, например, — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Фридзон о рекорде Гретцки: «Овечкин встал в один ряд с Месси, Роналду, Леброном, Джорданом, Болтом, Джоковичем — великими спортсменами. К сожалению, отец Саши не увидел этот момент».