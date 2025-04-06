Вячеслав Фетисов: «В 90-х не думал, что до рекорда Гретцки по голам кто-то доберется. Это как Эверест. И вдруг наш парень Овечкин туда полез. Я счастлив, что Саша как мужик нацелился на рекорд»

Знаете, в последние три года я об этом с Сашей нередко говорил. И мне пришлось даже настраивать его. Могу об этом сейчас говорить — сами у Овечкина спросите. Я говорил, что побить рекорд Гретцки — это важно. Может быть важнее всего остального. А он тогда еще был третьим, и даже Горди Хоу не обошел.