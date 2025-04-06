Вячеслав Фетисов: «В 90-х не думал, что до рекорда Гретцки по голам кто-то доберется. Это как Эверест. И вдруг наш парень Овечкин туда полез. Я счастлив, что Саша как мужик нацелился на рекорд»

— Вы в конце 80-х прокладывали путь еще советским хоккеистам в НХЛ. Могли представить в те годы, что появится игрок в нашей стране, который побьет один из главных исторических рекордов этой лиги? Тем более вы играли против Уэйна Гретцки, когда он был еще пацаном. У него феноменальная статистика и вес в Северной Америке. И тут появляется такой Овечкин…
— Я видел Гретцки на молодежном чемпионате мира в декабре 1977 года. Да, мальчик отличался от всех, тем более был на три года младше нас. Все пророчили ему большое будущее. По сути, всю карьеру, начиная с того МЧМ в Канаде, мы играли друг против друга. И мне как защитнику играть против форварда Гретцки было непросто.
Когда мы выступали у себя дома, в Советском Союзе, то не слишком следили за тем, что происходит в НХЛ. Хотя каждый год играли в сериях с клубами из Северной Америки, нередко их побеждая. Статистика говорит, что у нашего клубного хоккея порядка 70% побед против клубов НХЛ. Особенно в этом преуспевал ЦСКА.
Потом я уже выступал в НХЛ и видел, как статистика Гретцки стремительно растет. И когда он завершил карьеру, то его бомбардирская цифра — 2857 очков — просто ошеломляла. Это было невероятно! Я думаю, этот рекорд точно никто никогда не побьет.
Да и статистика по голам казалась недосягаемой вещью. Это как Эверест. В хоккее туда еще никто не добирался. И вдруг года три назад мы увидели, что наш парень Саша Овечкин туда полез…
Знаете, в последние три года я об этом с Сашей нередко говорил. И мне пришлось даже настраивать его. Могу об этом сейчас говорить — сами у Овечкина спросите. Я говорил, что побить рекорд Гретцки — это важно. Может быть важнее всего остального. А он тогда еще был третьим, и даже Горди Хоу не обошел.
Летом Овечкин приехал в Россию на каникулы. Мы сидим, общаемся. Овечкин мне говорит: «Я на второе место хочу выйти». Отвечаю ему: «Саша, вторых обычно жалеют. Поэтому давай-ка собирайся и бей рекорд Гретцки. Понятно, что надо терпеть. Нужно найти серьезную мотивацию, чтобы добраться до этого рубежа. Но ты обязан это сделать».
Потом я приехал на похороны его отца. Мы все вместе проводили Мишу в последний путь. И на поминках я говорю: «Саш, папа был бы очень счастлив и рад увидеть тебя номером один по голам за всю историю».
Как-то так мы общаемся, перезваниваемся. Последний раз мы разговаривали буквально вчера насчет всего, что происходит. И я вижу, что Овечкин мотивирован. Я счастлив, что он как мужик нацелился на этот рекорд. И знает, к чему он стремится, зачем ему это надо. А нужно это не только ему, но и всем нам.
Так что какое-то участие я в этом принимаю. И могу сказать, отвечая на ваш вопрос: никогда в 90-х я не думал, что кто-то до рекорда Гретцки по голам вообще доберется, — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
5 лет назад рекорд Овечкина казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.