Депутат Журова об Овечкине: «Саша создал Putin Team, благотворительностью занимается. Болею за 900-й гол, для меня, как человека из Петербурга, это важная цифра. Почти 900 дней город был в блокаде»

"Я болею сейчас за 895-й гол, еще болею за 900-й, потому что 900 для меня, как человека из Санкт-Петербурга, это очень важная цифра.
Почти 900 дней наш город был в блокаде во время Великой Отечественной войны. Поэтому цифра 900, 80-летие Победы для меня знаково звучит, у меня такая ассоциация. Было бы здорово, если бы Саша забил 900-ю шайбу.
Если Гретцки себя полностью посвятил только НХЛ, то у Саши есть еще такая история. Он создал Putin Team, он очень многой благотворительностью занимается.
Саша такой очень цельный, правильный парень", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.