Песков об Овечкине: «Выдающийся российский хоккеист. Следим внимательно! Болеем за него!»

"Конечно же, следим внимательно! Болеем за него!
Он выдающийся российский хоккеист", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
"Конечно же, следим внимательно! Болеем за него!
Он выдающийся российский хоккеист", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.