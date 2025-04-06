Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков об Овечкине: «Выдающийся российский хоккеист. Следим внимательно! Болеем за него!»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

"Конечно же, следим внимательно! Болеем за него!

Он выдающийся российский хоккеист", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.