Гретцки про Овечкина: «Я знаю, насколько сложно забить 894 гола, а 895 — это нечто особенное. Говорят, рекорды существуют для того, чтобы их бить, но я не уверен, кто сможет забить больше»

Поздравляю не только Алекса, но и его маму и папу, его семью, жену и детей. Когда я побил рекорд, мои дети были примерно в том же возрасте.
Говорят, рекорды существуют для того, чтобы их бить, но я не уверен насчет того, кто сможет забить больше.
Алекс, я говорил, что буду первым, кто пожмет тебе руку, когда ты побьешь рекорд«, — сказал бывший нападающий “Эдмонтона” Уэйн Гретцки на церемонии, посвященной рекорду Александра Овечкина, и пожал россиянину руку.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.