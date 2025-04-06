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Гретцки про Овечкина: «Я знаю, насколько сложно забить 894 гола, а 895 — это нечто особенное. Говорят, рекорды существуют для того, чтобы их бить, но я не уверен, кто сможет забить больше»

Вот вам информация из первых рук: я знаю, насколько сложно забить 894 гола, а 895 это нечто особенное.
Источник: Спортс"

Поздравляю не только Алекса, но и его маму и папу, его семью, жену и детей. Когда я побил рекорд, мои дети были примерно в том же возрасте.

Говорят, рекорды существуют для того, чтобы их бить, но я не уверен насчет того, кто сможет забить больше.

Алекс, я говорил, что буду первым, кто пожмет тебе руку, когда ты побьешь рекорд«, — сказал бывший нападающий “Эдмонтона” Уэйн Гретцки на церемонии, посвященной рекорду Александра Овечкина, и пожал россиянину руку.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.