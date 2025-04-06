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Министр спорта Дегтярев: «Овечкин никогда не стеснялся своего паспорта, остается членом Putin Team и в то же время одним из главных лиц мирового хоккея. Настоящий чемпион пробьет любые барьеры»

Гордимся Александром Овечкиным, гордимся российским спортом!
Источник: Спортс"

Сегодня Овечкин официально обошел Уэйна Гретцки, установив новый рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. 895 шайб не просто цифра, а символ его выдающегося профессионализма, упорства и одной из сильнейших в мире хоккейных школ — русской.

В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьет любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах.

Ведь Овечкин никогда не скрывал и не стеснялся своего паспорта, остается членом Putin Team и в то же время одним из главных лиц мирового хоккея, любимцем миллионов и лучшим бомбардиром НХЛ.

Убежден, что рекорд Овечкина останется неприступным еще многие-многие годы, а его главный матч еще впереди!" — написал министр спорта РФ.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.