Сегодня Овечкин официально обошел Уэйна Гретцки, установив новый рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. 895 шайб не просто цифра, а символ его выдающегося профессионализма, упорства и одной из сильнейших в мире хоккейных школ — русской.
В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьет любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах.
Ведь Овечкин никогда не скрывал и не стеснялся своего паспорта, остается членом Putin Team и в то же время одним из главных лиц мирового хоккея, любимцем миллионов и лучшим бомбардиром НХЛ.
Убежден, что рекорд Овечкина останется неприступным еще многие-многие годы, а его главный матч еще впереди!" — написал министр спорта РФ.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.