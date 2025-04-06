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Кросби — Овечкину: «Для меня было честью соревноваться с тобой все эти годы. Ты многого достиг, но этот рекорд, вероятно, казался недостижимым. Однако ты нашел способ его установить»

"Для меня было честью соревноваться с тобой все эти годы.

Источник: Спортс"

За это время ты достиг многого, но этот рекорд, вероятно, казался недостижимым. Однако ты нашел способ его установить«, — отметил форвард “Питтсбурга”.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.