Акинфеев о рекорде Овечкина: «Для меня важнее победа ЦСКА сегодня»

ЦСКА в воскресенье победил «Динамо» со счетом 3:1 в 23-м туре Мир РПЛ.
Во время матча диктор на стадионе объявил о достижении Овечкина, на что болельщики отреагировали скандированием фамилии российского хоккеиста.
— Слышали объявление о рекорде Овечкина?
— Сашу поздравляю, но для меня ценнее и важнее победа ЦСКА сегодня, — сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.