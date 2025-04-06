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Акинфеев о рекорде Овечкина: «Для меня важнее победа ЦСКА сегодня»

В матче с Айлендерс капитан Вашингтона забил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

ЦСКА в воскресенье победил «Динамо» со счетом 3:1 в 23-м туре Мир РПЛ.

Во время матча диктор на стадионе объявил о достижении Овечкина, на что болельщики отреагировали скандированием фамилии российского хоккеиста.

— Слышали объявление о рекорде Овечкина?

— Сашу поздравляю, но для меня ценнее и важнее победа ЦСКА сегодня, — сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.