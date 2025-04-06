Ротенберг о рекорде Овечкина: «Историческое событие для нашего хоккея, страны. Он ведет за собой всех нас, чтобы мы стремились вперед, не сдавались. Берем пример с Александра»

Это тот человек, который полностью ведет за собой всех наших хоккеистов, всех нас, чтобы мы всегда стремились вперед и не сдавались. Мы все берем пример с Александра Овечкина«, — сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с “Динамо” (2:5, 2−4 в серии).