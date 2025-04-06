Ротенберг о рекорде Овечкина: «Историческое событие для нашего хоккея, страны. Он ведет за собой всех нас, чтобы мы стремились вперед, не сдавались. Берем пример с Александра»

Капитан «Кэпиталс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс», поразив ворота Ильи Сорокина.
"Хочу сразу поздравить Александра Овечкина с рекордом. Это, думаю, историческое событие для всех, нашего хоккея, нашей страны. Даже не передать словами, насколько это важно для всех нас.
Это тот человек, который полностью ведет за собой всех наших хоккеистов, всех нас, чтобы мы всегда стремились вперед и не сдавались. Мы все берем пример с Александра Овечкина«, — сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с “Динамо” (2:5, 2−4 в серии).
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.