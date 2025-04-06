Личка о рекорде Овечкина: «Александр — феномен, как Роналдо. 895 шайб — это невероятно»

Во время матча Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо» диктор на стадионе сообщил о рекорде Овечкина, на что радостно отреагировали болельщики на трибунах.
«У Акинфеева рекорд, У Овечкина рекорд, а я проиграл… Я очень люблю хоккей, смотрю плей‑офф. Хожу и на хоккей на “Динамо”.
Когда вы видите, что человек забивает 895 шайб, — это невероятно. Это сумасшедший рекорд. Овечкин, как и Роналдо, — феномен«, — сказал главный тренер “Динамо” после матча с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.