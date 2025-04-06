Личка о рекорде Овечкина: «Александр — феномен, как Роналдо. 895 шайб — это невероятно»

Когда вы видите, что человек забивает 895 шайб, — это невероятно. Это сумасшедший рекорд. Овечкин, как и Роналдо, — феномен«, — сказал главный тренер “Динамо” после матча с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ.