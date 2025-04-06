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Личка о рекорде Овечкина: «Александр — феномен, как Роналдо. 895 шайб — это невероятно»

Российский нападающий Вашингтона стал лучшим снайпером истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. 39-летний хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки во время игры с Айлендерс .
Источник: Спортс"

Во время матча Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо» диктор на стадионе сообщил о рекорде Овечкина, на что радостно отреагировали болельщики на трибунах.

«У Акинфеева рекорд, У Овечкина рекорд, а я проиграл… Я очень люблю хоккей, смотрю плей‑офф. Хожу и на хоккей на “Динамо”.

Когда вы видите, что человек забивает 895 шайб, — это невероятно. Это сумасшедший рекорд. Овечкин, как и Роналдо, — феномен«, — сказал главный тренер “Динамо” после матча с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.