Кузнецов после вылета СКА: «Жопа полная. Не тот день сегодня, чтобы улыбаться. Но Овечкин — красавчик! Еще лет 6 назад не сомневался, что Саня побьет рекорд»

Капитан «Кэпиталс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс», поразив ворота Ильи Сорокина.
"Еще лет шесть назад не сомневался, что он побьет этот рекорд. Мы много времени проводили вместе. Знал, что это случится, поэтому от чистого сердца поздравляю.
Не тот, конечно, день сегодня, чтобы улыбаться. Здесь — жопа полная. Но Саня — красавчик! Поздравляю всю его семью«, — сказал форвард СКА Евгений Кузнецов после матча плей-офф с “Динамо” (2:5, 2−4 в серии).
Ранее Кузнецов играл за «Вашингтон».
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.