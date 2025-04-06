Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с рекордом: «Лучший игрок в истории хоккея. Саша обошел, казалось бы, недостижимую планку Гретцки. Гордость страны, хоккея, “Динамо”

"Это случилось. Александр Михайлович Овечкин — ЛУЧШИЙ игрок в истории мирового хоккея.
895-я шайба Ови стала рекордной. Саша обошел, казалось бы, недостижимую планку имени Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ!
Гордость страны. Гордость хоккея. Гордость «Динамо». Поздравляем всю семью Овечкиных с этим невероятным достижением«, — говорится в посте “Динамо”.
Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Он выступал за московскую команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.
Также хоккеист играл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» и забил один из голов.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.