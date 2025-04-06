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Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с рекордом: «Лучший игрок в истории хоккея. Саша обошел, казалось бы, недостижимую планку Гретцки. Гордость страны, хоккея, “Динамо”

Нападающий Вашингтона сегодня забросил рекордную 895-ю шайбку в регулярных чемпионат НХЛ и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

"Это случилось. Александр Михайлович Овечкин — ЛУЧШИЙ игрок в истории мирового хоккея.

895-я шайба Ови стала рекордной. Саша обошел, казалось бы, недостижимую планку имени Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ!

Гордость страны. Гордость хоккея. Гордость «Динамо». Поздравляем всю семью Овечкиных с этим невероятным достижением«, — говорится в посте “Динамо”.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Он выступал за московскую команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Также хоккеист играл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» и забил один из голов.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.