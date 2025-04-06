"Рекорд Овечкина — великое событие для всего мирового спорта! Все спортивные лиги должны быть такими же, как НХЛ, без политики. Мы все понимаем, что Саша — наш спортсмен, и мы за него горды как никогда.
Весь мир радуется за него, рекорда ждали. Это же круто. Посмотрите, как трибуны скандировали его фамилию. Я думаю, Александр Овечкин — лучший российский спортсмен в XXI веке", — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
Овечкин может улучшить свой рекорд до конца регулярного сезона. «Вашингтон» проведет еще пять матчей в апреле: с «Каролиной», дважды с «Коламбусом», с «Айлендерс» и с «Питтсбургом».
«Кэпиталс» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 107 очков в 77 матчах. Во всей лиги «Вашингтон» опережает только «Виннипег» (108 очков в 77 играх).
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.