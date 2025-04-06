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Лыжник Дементьев: «Овечкин — лучший российский спортсмен в XXI веке. Весь мир радуется за него. Все спортивные лиги должны быть как НХЛ, без политики»

39-летний нападающий Вашингтона забил Айлендерс 895-й гол в регулярках НХЛ и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). С рекордом Овечкина поздравили сам Гретцки, представители НХЛ, партнеры по Кэпиталс , соперники из других команд лиги и публичные личности.
Источник: Спортс"

"Рекорд Овечкина — великое событие для всего мирового спорта! Все спортивные лиги должны быть такими же, как НХЛ, без политики. Мы все понимаем, что Саша — наш спортсмен, и мы за него горды как никогда.

Весь мир радуется за него, рекорда ждали. Это же круто. Посмотрите, как трибуны скандировали его фамилию. Я думаю, Александр Овечкин — лучший российский спортсмен в XXI веке", — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

Овечкин может улучшить свой рекорд до конца регулярного сезона. «Вашингтон» проведет еще пять матчей в апреле: с «Каролиной», дважды с «Коламбусом», с «Айлендерс» и с «Питтсбургом».

«Кэпиталс» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 107 очков в 77 матчах. Во всей лиги «Вашингтон» опережает только «Виннипег» (108 очков в 77 играх).

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.