Брэди, Джордан, Фелпс, Федерер, Байлс, Леброн, Де Вито и Снуп Догг поздравили Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Капитан «Кэпиталс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс».
Овечкин получил несколько поздравительных сообщений от представителей различных видов спорта.
Среди тех, кто поздравил россиянина, были Майкл Джордан, Сидни Кросби, Майкл Фелпс, Роджер Федерер, Симона Байлс, Леброн Джеймс, Марк Мессье, Дерек Джитер, Коди Роудс, Джереми Реник, Елена Делле Донне, Джейден Дэниелс, Мари-Филип Пулен, Бастер Поузи, Мартин Бродер, Райан Зиммерман, Хилари Найт, Сергей Федоров, Кэтлин Ледеки, Пи Кей Суббан и Том Брэди.
Его также поздравили актеры Дэнни Де Вито, Стив Карелл, Дэйв Кольер, Винс Вон, рэпер Снуп Догг, певец Патрик Монахэн и комментатор Майк Эмрик.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.