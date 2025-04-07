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Жуков в честь рекорда Овечкина перепел песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!»: «Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней, ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей»

Капитан Вашингтона стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в честь этого события перепел песню «18 мне уже». Также на композицию был снят клип.

Припев песни звучит так:

"Забирай домой трофей,

В мире нет тебя сильней,

Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.

Забирай домой трофей.

И еще рекорды бей,

Здесь более за тебя вся хоккейная семья".

"Наш Александр Великий, наш Саша Овечкин обновил вечный рекорд НХЛ!

Саня, ты это сделал! 895 шайб — и теперь ты лучший снайпер в истории НХЛ ?. Это что-то невероятное! Как же мы болели, как ждали, как переживали… Но верили на все 895%!

Когда месяц назад я увидел ролик, где игроки НХЛ называли песни, которые они больше всего любят петь в караоке, и Саша там сказал, что его любимая песня «18 мне уже!», я подумал: «Ага! Если ты, Саша, побьешь рекорд Гретцки, то я специально для тебя сделаю новую версию твоей любимой песни!».

И Саша сегодня сделал это! А мы сделали этот клип в его честь! Вместе со звездами НХЛ, КХЛ, МХЛ и СТС! Теперь официально: ты можешь петь свою любимую песню в караоке, но уже про себя ;).

Саша, ты всегда был непрошибаемой русской машиной на льду. Александр Великий. Просто Ови. И мой хороший друг, который сегодня переписал историю! Очень красиво, мощно, по-нашему…?" — написал Жуков.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.