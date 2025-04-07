Жуков в честь рекорда Овечкина перепел песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!»: «Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней, ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в честь этого события перепел песню «18 мне уже». Также на композицию был снят клип.
Припев песни звучит так:
"Забирай домой трофей,
В мире нет тебя сильней,
Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.
Забирай домой трофей.
И еще рекорды бей,
Здесь более за тебя вся хоккейная семья".
"Наш Александр Великий, наш Саша Овечкин обновил вечный рекорд НХЛ!
Саня, ты это сделал! 895 шайб — и теперь ты лучший снайпер в истории НХЛ ?. Это что-то невероятное! Как же мы болели, как ждали, как переживали… Но верили на все 895%!
Когда месяц назад я увидел ролик, где игроки НХЛ называли песни, которые они больше всего любят петь в караоке, и Саша там сказал, что его любимая песня «18 мне уже!», я подумал: «Ага! Если ты, Саша, побьешь рекорд Гретцки, то я специально для тебя сделаю новую версию твоей любимой песни!».
И Саша сегодня сделал это! А мы сделали этот клип в его честь! Вместе со звездами НХЛ, КХЛ, МХЛ и СТС! Теперь официально: ты можешь петь свою любимую песню в караоке, но уже про себя ;).
Саша, ты всегда был непрошибаемой русской машиной на льду. Александр Великий. Просто Ови. И мой хороший друг, который сегодня переписал историю! Очень красиво, мощно, по-нашему…?" — написал Жуков.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.