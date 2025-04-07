Жуков в честь рекорда Овечкина перепел песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!»: «Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней, ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей»

Когда месяц назад я увидел ролик, где игроки НХЛ называли песни, которые они больше всего любят петь в караоке, и Саша там сказал, что его любимая песня «18 мне уже!», я подумал: «Ага! Если ты, Саша, побьешь рекорд Гретцки, то я специально для тебя сделаю новую версию твоей любимой песни!».