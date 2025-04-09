Овечкин о том, как отметил рекорд: «Пошли с командой в ресторан — все были счастливы и довольны. До сих пор невозможно поверить, что это произошло»

— Было время отметить рекорд? С семьей, с близкими, с кем-то еще?
— Да, конечно, получилось отметить. Мы со всей командой пошли в ресторан, были жены, девушки [игроков] и тренеры. Все были счастливы и довольны.
Это исторический день для меня, моей семьи… До сих пор невозможно поверить, что это произошло, — сказал Александр Овечкин в эфире ток-шоу «Пусть говорят».
Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» в онлайн-формате. Ему подарили буренку по кличке Шайба и сыр с грецким орехом.
Овечкин о фразе «Россия, мы сделали это» после рекорда: «Это мировая история. Все за меня болели и переживали — без поддержки и любви было бы тяжело».