Овечкин дал совет 8-летнему себе: «Как говорил отец: “Будь проще, и к тебе потянутся”. Ничего бы не менял»

— Если бы ты мог вернуться в прошлое, что бы ты сказал 8-летнему себе, который смотрел по телевизору, как Гретцки бьет рекорд [Хоу]?
— Ничего бы не сказал — живи, работай. Как мне говорил отец: «Будь проще, и к тебе потянутся». Я бы ничего не менял.
Кстати, когда мне было 8 лет, у нас был маленький телевизор, но, понятное дело, мы не видели, как забивал Гретцки. Только потом на видеокассетах смотрели.
В те времена тяжело было что-либо смотреть, — сказал улыбаясь Александр Овечкин.
Овечкин о том, как отметил рекорд: «Пошли с командой в ресторан — все были счастливы и довольны. До сих пор невозможно поверить, что это произошло».