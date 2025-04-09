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Овечкин дал совет 8-летнему себе: «Как говорил отец: “Будь проще, и к тебе потянутся”. Ничего бы не менял»

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 895 против 894.

Источник: Спортс"

— Если бы ты мог вернуться в прошлое, что бы ты сказал 8-летнему себе, который смотрел по телевизору, как Гретцки бьет рекорд [Хоу]?

— Ничего бы не сказал — живи, работай. Как мне говорил отец: «Будь проще, и к тебе потянутся». Я бы ничего не менял.

Кстати, когда мне было 8 лет, у нас был маленький телевизор, но, понятное дело, мы не видели, как забивал Гретцки. Только потом на видеокассетах смотрели.

В те времена тяжело было что-либо смотреть, — сказал улыбаясь Александр Овечкин.

Овечкин о том, как отметил рекорд: «Пошли с командой в ресторан — все были счастливы и довольны. До сих пор невозможно поверить, что это произошло».