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Жена Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с 8 бриллиантами на церемонии в честь рекорда, рассказал Уэйн: «Не только хоккеисты передают традиции, но и семьи»

Это произошло на церемонии во время матча между «Вашингтоном» и «Айлендерс» (1:4), когда форвард «Кэпиталс» превзошел достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Sports.Ru

"Когда я побил рекорд, Коллин Хоу купила моей жене красивый браслет.

Месяц назад Джанет (жена Гретцки — Спортс«“) сказала: “Знаешь, Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить ей что-то уникальное”.

Она выбрала для его жены [Настасии Овечкиной] кольцо с восемью бриллиантами. Не только хоккеисты передают традиции. Но и семьи, и жены", — сказал Уэйн Гретцки.

Гретцки о рекордном голе Овечкина: «Я был очень рад — будто сам забил. Знаю, под каким давлением он находился, и я подумал: “Боже мой, молодец, парень”.