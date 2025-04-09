Жена Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с 8 бриллиантами на церемонии в честь рекорда, рассказал Уэйн: «Не только хоккеисты передают традиции, но и семьи»

"Когда я побил рекорд, Коллин Хоу купила моей жене красивый браслет.
Месяц назад Джанет (жена Гретцки — Спортс«“) сказала: “Знаешь, Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить ей что-то уникальное”.
Она выбрала для его жены [Настасии Овечкиной] кольцо с восемью бриллиантами. Не только хоккеисты передают традиции. Но и семьи, и жены", — сказал Уэйн Гретцки.
Гретцки о рекордном голе Овечкина: «Я был очень рад — будто сам забил. Знаю, под каким давлением он находился, и я подумал: “Боже мой, молодец, парень”.