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Овечкин о рекордной шайбе: «Красивый гол, я всю душу вложил в бросок. “Вашингтон” будет бороться за Кубок Стэнли — приложим все силы, чтобы его выиграть»

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 895 против 894.

Источник: Спортс"

— 895-й гол получился таким, как ты его себе представлял? Или хотел по-другому исполнить?

— Считаю, что получился красивый гол, я в этот бросок вложил всю душу. Как я всегда говорил, хоккей — командный вид спорта.

Без партнеров по команде, тренеров, ребят, делающих черновую работу, этого никогда бы не случилось. Это наша общая победа.

— Что будешь делать дальше? Бороться за красивые цифры или уже просто получать удовольствие от игр?

— Осталось 5 игр, потом у нас самое важное — плей-офф. Будем бороться за Кубок Стэнли, мы приложим все силы, чтобы выиграть его, — сказал Александр Овечкин в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Жена Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с 8 бриллиантами на церемонии в честь рекорда, рассказал Уэйн: «Не только хоккеисты передают традиции, но и семьи».

Овечкин посетил шоу «Пусть говорят» в онлайн-формате. Ему подарили буренку по кличке Шайба и сыр с грецким орехом.