«Я бы забил в следующий раз, наверное, но ты же завершил карьеру!» Овечкин ответил не пропускавшему от него Джозефу

Компания Budweiser Canada в рамках рекламной кампании безалкогольного продукта отправила по банке пива каждому из 28 вратарей, которые не пропустили после бросков Овечкина.
Бывший голкипер клубов НХЛ Кертис Джозеф (943 матча в регулярках), получив банку пива, поздравил капитана «Вашингтона» со званием лучшего снайпера в истории лиги. Он написал: «Поздравляю величайшего снайпера всех времен. Очень рад, что не был частью процесса! Против меня у него 2 броска и 0 голов».
Напомним, Джозеф провел единственный матч против Овечкина в своем последнем сезоне в лиге (2008/09, «Торонто»). «Лифс» одержали победу над «Кэпиталс» 24 марта (3:2 Б).
«Спасибо тебе! Я бы, наверное, забил в следующий раз, но ты же завершил карьеру!» — ответил капитан «Вашингтона».