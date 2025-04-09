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«Я бы забил в следующий раз, наверное, но ты же завершил карьеру!» Овечкин ответил не пропускавшему от него Джозефу

Капитан «Вашингтона» забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Компания Budweiser Canada в рамках рекламной кампании безалкогольного продукта отправила по банке пива каждому из 28 вратарей, которые не пропустили после бросков Овечкина.

Бывший голкипер клубов НХЛ Кертис Джозеф (943 матча в регулярках), получив банку пива, поздравил капитана «Вашингтона» со званием лучшего снайпера в истории лиги. Он написал: «Поздравляю величайшего снайпера всех времен. Очень рад, что не был частью процесса! Против меня у него 2 броска и 0 голов».

Напомним, Джозеф провел единственный матч против Овечкина в своем последнем сезоне в лиге (2008/09, «Торонто»). «Лифс» одержали победу над «Кэпиталс» 24 марта (3:2 Б).

«Спасибо тебе! Я бы, наверное, забил в следующий раз, но ты же завершил карьеру!» — ответил капитан «Вашингтона».