«Я бы забил в следующий раз, наверное, но ты же завершил карьеру!» Овечкин ответил не пропускавшему от него Джозефу

Бывший голкипер клубов НХЛ Кертис Джозеф (943 матча в регулярках), получив банку пива, поздравил капитана «Вашингтона» со званием лучшего снайпера в истории лиги. Он написал: «Поздравляю величайшего снайпера всех времен. Очень рад, что не был частью процесса! Против меня у него 2 броска и 0 голов».