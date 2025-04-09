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Депутат Журова об Овечкине: «Трамп отражает мнение американцев: Александр — великий для Америки и мира. Слова Трампа сподвигнут ИИХФ допустить сборную России на Олимпиаду, думаю»

Президент США Дональд Трамп ранее высказался об Овечкине: «Гретцки — великий, но у нас есть и другой: великий джентльмен побил рекорд Уэйна».

Источник: Спортс"

"Дональд Трамп отражает мнение американцев. Овечкин — великий для всей Америки, и Трамп это признает. Для мира, для Америки это так выглядит.

Они считают, что Овечкин добился рекорда, которым могут восхищаться во всем мире, а не только в Америке и России. Здорово, что рекорд Гретцки побил именно россиянин, Саша Овечкин. Он показал всему миру силу русской школы хоккея.

В НХЛ Овечкин уехал уже достаточно сформировавшимся хоккеистом и сыграл там 20 сезонов. Половина жизни в России, половина в США, при этом он никогда не терял связи с родной страной.

Трамп уважает и чтит Овечкина в том числе и за его позицию, жизненные принципы. Когда человека называют великим хоккеистом, это же не только про рекорд сегодняшнего дня.

Овечкин — трехкратный чемпион мира, он занимается благотворительностью, у него есть четкая жизненная позиция. У него много качеств, за которые его можно назвать великим хоккеистом. Можно сказать, что Овечкин стал символом команды «Вашингтон Кэпиталс» и столицы США.

Сашей же начали восхищаться практически сразу, как он приехал в Америку. С самого начала к Овечкину было очень положительное отношение. На этапе старта карьеры в НХЛ было видно, что Овечкин станет большой звездой.

Очень важно, что, прожив 20 лет в США, он никогда не отказывался играть за сборную России. Когда он мог, он всегда приезжал и приезжает. Саша очень хотел стать олимпийским чемпионом.

Думаю, что слова Трампа об Овечкине сподвигнут Международную федерацию хоккея допустить сборную России на Олимпиаду, и Саша еще станет олимпийским чемпионом", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.