Депутат Журова об Овечкине: «Трамп отражает мнение американцев: Александр — великий для Америки и мира. Слова Трампа сподвигнут ИИХФ допустить сборную России на Олимпиаду, думаю»

Овечкин — трехкратный чемпион мира, он занимается благотворительностью, у него есть четкая жизненная позиция. У него много качеств, за которые его можно назвать великим хоккеистом. Можно сказать, что Овечкин стал символом команды «Вашингтон Кэпиталс» и столицы США.