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Осипов пригласил Овечкина на финал Медиалиги в «Лужниках»: «Мы будем рады, если он окажется у нас»

«В первую очередь хочется пожелать “Вашингтону” вместе с Александром Овечкиным не только выиграть регулярный чемпионат, но и взять Кубок Стэнли. Хочется, чтобы он подольше задержался там, а после привез Кубок в Россию.

Источник: Спортс"

В случае если Саша будет здесь, убежден: мы увидим его на матчах Медиалиги. У нас много общих друзей, Александр прекрасный человек, который любит спорт. Если он будет в Москве, он окажется в активностях лиги.

Удачи «Вашингтону» в плей-офф, но, если что, 5 июля — финал Медиалиги в «Лужниках». Мы будем рады, если он окажется у нас", — сказал президент Winline Медиалиги.

Финал 6-го сезона Медиалиги пройдет 5 июля в «Лужниках» в День московского спорта.

Недавно Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895-й гол, и стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ.