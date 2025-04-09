Осипов пригласил Овечкина на финал Медиалиги в «Лужниках»: «Мы будем рады, если он окажется у нас»

В случае если Саша будет здесь, убежден: мы увидим его на матчах Медиалиги. У нас много общих друзей, Александр прекрасный человек, который любит спорт. Если он будет в Москве, он окажется в активностях лиги.
Удачи «Вашингтону» в плей-офф, но, если что, 5 июля — финал Медиалиги в «Лужниках». Мы будем рады, если он окажется у нас", — сказал президент Winline Медиалиги.
Финал 6-го сезона Медиалиги пройдет 5 июля в «Лужниках» в День московского спорта.
Недавно Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895-й гол, и стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ.