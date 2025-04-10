«Рейнджерс» не выйдут в плей-офф, если «Монреаль» наберет 1 очко в 4 матчах. Команда Лавиолетта пропустила 6 шайб от «Филадельфии» в 3-м периоде

В третьем периоде клуб из Нью-Йорка пропустил шесть шайб от соперника, две из них — в пустые ворота. При этом еще в середине этого периода «Рейнджерс» вели 4:3.
«Рейнджерс» не выйдут в розыгрыш Кубка Стэнли в этом сезоне, если «Монреаль» наберет хотя бы один балл в четырех матчах.
Нью-йоркцы находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 78 матчах. «Канадиенс» располагаются на 8-й позиции, имея в активе 87 баллов в 78 играх.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, уступив «Флориде».