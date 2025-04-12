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После рекорда Овечкина депутаты предложили открыть на Урале парк звезд русского хоккея

Лидер фракции либерал-демократов в тюменской облдуме Владимир Сысоев предложил эту инициативу после рекорда Александра Овечкина, который забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и обогнал Уэйна Грецки (894).

Источник: Спортс"

"Среди наших звезд — Павел Дацюк, Валерий Брагин, Сергей Стариков, Валерий Белоусов, Николай Макаров, Вячеслав Быков, Геннадий Цыгуров, Николай Хабибулин…

И это еще не все таланты, которых можно и следует чтить", — заявил Владимир Сысоев.

Также он считает, что хоккей для жителей Уральского федерального округа — это не просто спорт, а целая культура. Когда рекорд Овечкина побьет другой русский, у уральцев должна быть возможность почувствовать единение, заявил депутат.

Руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин считает, что реализовать подобный проект необходимо в Екатеринбурге — столице Уральского федерального округа.