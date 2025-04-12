Овечкин о том, кто может побить его рекорд: «Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Классные ребята, одни из лучших. Главное, чтобы не было травм, мне с этим повезло»

Овечкин ответил на вопросы Андрея Аршавина и Никиты Филатова перед матчем с «Каролиной» (5:4 Б).
— Ты видишь игрока в лиге, который, может быть, когда-нибудь будет сидеть на твоем месте?
— Да, ты знаешь… Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Самое главное, чтобы не было травм у ребят.
Мне повезло, что у меня за всю мою карьеру их было мало. Были, но не такие серьезные. Чтобы не было травм и все сложилось удачно.
Конечно, есть классные ребята. Которых сейчас назвал — одни из лучших. У них есть хорошие шансы, — сказал Александр Овечкин.
Аршавин и Филатов ездили за Овечкиным: вот их впечатления из Америки.