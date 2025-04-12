Илья Протас об Овечкине: «Настоящий лидер. Он очень отзывчивый, мне подсказывал, брату много помогал. Волнение при общении есть, всегда думаю по семь раз, что ему ответить»

— Первый раз увидел Овечкина в прошлом году во время рождественской паузы. Я прилетел в Вашингтон к брату. Так получилось, что я познакомился и с Овечкиным, и с Кузнецовым.
Для меня это было что-то невероятное. Потом мы увиделись после сезона, и в третий раз в лагере.
— Уже не стесняетесь при виде Овечкина?
— Поговорить могу, но волнение присутствует. Всегда думаю по семь раз, что ему ответить.
— Овечкин же довольно простой в общении.
— Да, он хороший человек. Настоящий лидер. Мне подсказывал. Много брату помогал. Если есть вопросы и проблемы, он всегда поможет. Очень отзывчивый, — сказал 18-летний форвард «Виндзора», задрафтованный «Вашингтоном».