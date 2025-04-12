Александр Никишин: «СКА — как дом для игроков. С Ротенбергом мы постоянно оставались после тренировок, обсуждали игровые моменты, это позволяло прогрессировать»

— Жаль, что несколько раз за карьеру в СКА вы выпадали из состава из-за травм.
— От этого никуда не денешься. Травмы — часть хоккея. Но что я отмечу — мы на сборах закладывали отличную базу, поэтому мне хватало сил. И даже когда ты на травме, то у СКА очень профессиональный медицинский штаб.
Тебя быстро лечат и восстанавливают. Ну и «Хоккейный город» — такая база, что я в России просто не видел аналогов. Можешь там с утра до вечера развивать себя, думая только о хоккее.
Вообще для игроков СКА это как дом. Мы там и после тренировок оставались, постоянно общались с Романом Ротенбергом, со штабом, обсуждали игровые моменты.
Была такая хоккейная «варка», которая позволяла прогрессировать и решить любой вопрос. Все годы, что я выступал за СКА, там была удивительная атмосфера, — заявил Александр Никишин.