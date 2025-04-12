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Александр Никишин: «СКА — как дом для игроков. С Ротенбергом мы постоянно оставались после тренировок, обсуждали игровые моменты, это позволяло прогрессировать»

Ранее защитник расторг контракт с армейцами и заключил соглашение с «Каролиной» на 2 года.

Источник: Спортс"

— Жаль, что несколько раз за карьеру в СКА вы выпадали из состава из-за травм.

— От этого никуда не денешься. Травмы — часть хоккея. Но что я отмечу — мы на сборах закладывали отличную базу, поэтому мне хватало сил. И даже когда ты на травме, то у СКА очень профессиональный медицинский штаб.

Тебя быстро лечат и восстанавливают. Ну и «Хоккейный город» — такая база, что я в России просто не видел аналогов. Можешь там с утра до вечера развивать себя, думая только о хоккее.

Вообще для игроков СКА это как дом. Мы там и после тренировок оставались, постоянно общались с Романом Ротенбергом, со штабом, обсуждали игровые моменты.

Была такая хоккейная «варка», которая позволяла прогрессировать и решить любой вопрос. Все годы, что я выступал за СКА, там была удивительная атмосфера, — заявил Александр Никишин.