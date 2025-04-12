Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона»

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).
Во время мероприятия нападающий «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, сделавший наибольшее число ассистов на Овечкина за его карьеру, подарил россиянину живого козленка.
Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time — лучший на все времена.
Фото: x.com/Capitals.
Овечкину устроили церемонию в Вашингтоне: подарили золотую клюшку и еще одну картину.