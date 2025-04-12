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Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона»

Российский форвард Кэпиталс побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах в гостевом матче с Айлендерс (1:4).
Источник: Спортс"

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).

Во время мероприятия нападающий «Кэпиталс» Никлас Бэкстрем, сделавший наибольшее число ассистов на Овечкина за его карьеру, подарил россиянину живого козленка.

Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time — лучший на все времена.

Фото: x.com/Capitals.

Овечкину устроили церемонию в Вашингтоне: подарили золотую клюшку и еще одну картину.